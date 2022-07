Exclusiv. Administrația Națională a Rezervelor de Stat cumpără grâu din noua recoltă. Detaliile licitației Administrația Naționala a Rezervelor de Stat și Probleme Speciale (ANRSPS) a inceput sa cumpere grau din noua recolta. O prima licitație in acest sens va avea loc prin intermediul BRM – ședința electronica, fiind vorba de o cantitate de 45.000 tone, care va fi livrata in mai multe loturi. Termenul limita pentru transmiterea documentelor solicitate in Etapa I-a din caietul de sarcini este data de 9 august, ora 12:00. ”ANRSPS organizeaza licitație pentru atribuirea unor contracte la termen de furnizare a cantitații totale de 42.500 tone de grau de panificațe, gradul Ro, nr.1, cod CPV 032111200-in… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Etapa a 2-a a Superligii va debuta vineri, 22 iulie, cu meciul CS Mioveni – Farul și se va incheia luni, 25 iulie, cu partida UTA – Petrolul. Cel mai atractiv duel din runda secunda este Rapid – FCSB, meci programat pe 24 iulie, de la ora 21:30. Etapa 2 22 iulie, ora 20.30: CS Mioveni – Farul 23 iulie,…

- Senatul a fost informat, luni, in plen, in sesiune extraordinara, despre trei ordonante de urgenta aprobate in sedintele Executivului de saptamana trecuta. Ordinea de zi si programul de lucru pentru sesiunea extraordinara au fost aprobate cu 71 de voturi „pentru”, unul „impotriva” si 15 abtineri. Comisiile…

- Presedintele Comitetului Municipiului Bucuresti pentru Situatii de Urgenta, Toni Grebla, le-a solicitat reprezentantilor primariilor din Capitala si Apa Nova sa activeze punctele de prim ajutor, sa asigure functionarea sistemelor centralizate de distribuire a apei potabile si sa ia masuri de prevenire…

- In weekend, la „Gradina Japoneza” amenajata in cadrul Gradinii Botanice din Galați va fi deschisa cea de a 25-a editie a expoziției temporare „Expo-Flora”, care in acest an are ca tematica lumea celor pasionaților de cultivarea „bonsai”, plante miniaturizate. Timp de trei zile, publicul va putea admira…

- Un numar de 36 de persoane, intre care actionari si persoane cu functii de conducere ai unei firme, un fost deputat, un avocat, dar si un executor judecatoresc, au fost trimisi in judecata de procurorii DIICOT Caras-Severin fiind invinuiti, intre altele, de constituirea unui grup infractional organizat,…

- Guvernul Romaniei va putea impune restricții temporare pe preț și/sau vanzare pentru producția de gaze naturale din Marea Neagra dar și din perimetrele onshore de adancime, se arata in amendamentul introdus mar’i de deputații din coaliția de guvernare la legea offshore, act normativ ce se dezbate in…

- Zeci de persoane s-au luat la bataie intr-un sat din Galați in urma unei altercații intre doi barbați. Șapte persoane au ajuns la spital, iar patru victime sunt in stare grava fiind injunghiate, transmite Mediafax. Incidentul a avut loc in noaptea de sambata spre duminica, la Ivești, in județul Galați.…

- Statul roman cauta depozite pentru 373.000 de tone de grau de panificație, din producție locala: Licitația de 232,7 milioane de lei, lansata in SEAP Statul roman cauta depozite pentru 373.000 de tone de grau de panificație, din producție locala: Licitația de 232,7 milioane de lei, lansata in SEAP Administrația…