- Ministrul Educației vrea sa se asigure ca toți profesorii vor fi dispuși sa predea online din toamna, in cazul in care pandemia va ține elevii acasa in septembrie. Ca atare, pregateste o modificare legislativa prin care acestia sa nu mai refuze predarea digitala, asa cum s-a intamplat in unele zone.…

- Consiliul Național al Elevilor a realizat un model tipizat de cerere pe care elevii il pot completa și transmite catre Ministerul Educației și Cercetarii, pentru a obține otableta sau un laptop, prin care sa poata sa acceseze școala online. Conform Legii 109/2020, Ministerul Educației și Cercetarii…

- Ministerul Educației a stabilit 10 septembrie ca data limita pentru livrarea celor 250.000 de tablete și laptopuri achiziționate prin licitație, catre elevii și profesorii fara acces la tehnologie pentru școala online. In aceasta perioada, se desfașoara cursuri pentru pregatirea cadrelor didactice astfel…

- Legea 109/2020 modifica si completeaza doua articole din Legea nr 1/2011 si prevede urmatoarele: "Ministerul Educatiei si Cercetarii asigura elevilor si profesorilor infrastructura necesara, constand in dispozitive si acces la internet, pentru accesarea Bibliotecii Scolare Virtuale, Platformei scolare…

- In conformitate cu HCL nr.66/06.05.2020, prin care administrația orașului Mioveni a luat decizia de a achiziționa tablete electronice și cartele SIM pentru elevii din Mioveni, ai caror parinți nu dispun de mijloace financiare pentru achiziția unor dispozitive electronice de comunicare online, astazi…

Ministerul Educatiei a alocat 150 de milioane de lei pentru achizitia de dispozitive electronice conectate la internet, destinate elevilor din mediile defavorizate. Masura a fost luata de Guvern in...

- Școala s-a mutat in mediul online de la inceputul pandemiei de coronavirus, iar acum Guvernul a anunțat primele masuri ce vor fi luate pentru copiii fara posibilitați financiare, care nu au acces la tehnologie.

- Ziarul Unirea 250.000 de elevi din medii defavorizate vor primi tablete gratuite cu acces la internet: Ce suma a alocat Guvernul Șeful Cancelariei Premierului, Ionel Danca a anunțat, vineri, ca un numar de 250.000 de elevi ce provin din medii defavorizate vor primi, in curand, tablete cu ajutorul carora…