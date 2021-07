Sefii judetului au trimis la Bucuresti nu mai putin de opt propuneri privind traseul autostrazii A8, pentru portiunea Iasi - Pascani. In principal, administratia judeteana vrea ca autoritatile centrale si proiectantul sa tina cont de planurile de investitii ale Consiliului Judetean, in special parcurile industriale, dar si de o conectare cat mai eficienta a autostrazii cu orasele de pe traseu si cu Aeroportul International Iasi. Cele opt propuneri au fost formulate in urma dezbaterii recente care a avut loc in cadrul unui grup interinstitutional creat de CJ pentru coordonarea, la nivelul Iasului,…