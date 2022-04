Stiri pe aceeasi tema

- Pompierii prahoveni le-au oferit daruri zilele trecute unor copii greu incercați de soarta: "Melisa, Larisa, Florin și Denisa, patru suflete abandonate de parinți ne-au primit cu bucurie și mult entuziasm. O poveste despre tristete dar și mult curaj și daruire.Micuții sunt crescuți…

- Organizația Femeilor Social Democrate Targoviște și-a indreptat atenția, in preajma acestor sarbatori, care copii care iau școala in serios, dar al caror familii au dificultați financiare. Așa ca social democratele Post-ul 19 copii din familii cu posibilitați financiare modeste dar care invața bine…

- Doua familii de refugiați ucraineni au primit un ajutor neașteptat dupa ce au fugit in Polonia, ca urmare a invaziei rusești in Ucraina – un irlandez le-a oferit adapost intr-un castel medieval pe care acesta il are in proprietate, relateaza Reuters.

- Caz șocant ieri dupa amiaza la Sighetu Marmației. Un om fara adapost care consuma bauturi alcoolice a agresat o femeie care a indraznit sa ii spuna sa plece din zona respectiva pentru ca sunt copii la joaca in parcul special amenajat. Din acest motiv barbatul a inceput sa arunce cu obiecte dupa femeie.…

- Lavinia Pirva și Ștefan Banica traiesc o frumoasa poveste de iubire de mai bine de un deceniu. Cei doi artiști sunt fericiți alaturi de fiul lor, Alexandru, micuțul completand perfect tabloul lor de familie. Cați copii iși mai dorește focoasa bruneta și de ce nu dorește sa arate chipul odorului sau.…

- Autoritațile israeliene au desfașurat o operațiune de salvare de amploare, langa Marea Moarta, dupa ce un grup de 42 de copii s-au ratacit. Aceștia erau intr-o excursie școlara și s-au pierdut de grup.

- Doua accidente aviatice, soldate cu 8 morți, au avut loc aseara, unul dupa celalalt, in apropierea bazei Mihail Kogalniceanu din Constanța. Intai, un MIG 21 Lancer al Armatei Romane a disparut de pe radar intre localitațile Cogealac și Gura Dobrogei. Avionul de lupta decolase de la baza militara Mihail…

- Trei vedete de televiziune si cel mai grandios game show din tara „Roata Norocului” de la PRIME au adus bucurie si speranta in casele a trei familii din raioanele Ialoveni, Hincesti si Falesti.