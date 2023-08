Stiri pe aceeasi tema

- Marcel Ciolacu a anunțat marți seara pe Facebook ca la urmatorul Consiliu Politic Național care va avea loc la sfarșitul satamanii va propune excluderea din partid a primarului din Crevedia. „Un primar care «n-a știut» și caruia nu-i pasa de tragedia prin care trece comunitatea care l-a ales nu are…

- Primarul PSD din Crevedia, Florin Petre, susține ca nu știa ca firma de GPL funcționa in continuare și ca oamenii care stateau langa depozit, care au fost afectați de explozie, nu au facut nicio sesizare la primarie.

- Elena Cristian, analist DC Business, dezvaluie, duminica, intr-o postare pe Facebook, o discuție halucinanta pe care a avut-o cu Florin Petre, primarul din Crevedia, comuna in care funcționa ilegal stația GPL unde s-au produs exploziile in urma carora doua persoane au murit, iar 53 sunt spitalizate. …

