- Peste 20 de milioane de oameni au fost infectați cu SARS-CoV-2 la nivel global. In felul acesta, pandemia de coronavirus a depașit un nou prag, conform datelor worldometers.info. Numarul infectarilor crește zilnic cu peste 200.000 la nivel global, iar un nou milion de infectari se atinge in aproximativ…

- Cel putin 18.011.763 de cazuri, dintre care 687.941 de decese, au fost raportate in special in Statele Unite, tara cea mai afectata din lume cu 4.657.693 de cazuri dintre care 154.793 de morti, in Brazilia (2.733.677 de cazuri dintre care 94.104 decese) si in India (1.750.723, 37.364). Ritmul pandemiei,…

- Jurnalistul Charlie Ottley, celebru pentru documentarul in cinci serii „Wild Carpathia“, a prezentat astazi Consiliului Local cele patru clipuri de prezentare ale Brașovului, care vor rula timp de trei luni pe BBC World, rețeaua britanica de televiziune cu acoperire mondiala. „Campania noastra anterioara,…

- OMS a raportat duminica o crestere record a numarului de cazuri de coronavirus la nivel global. Au fost peste 230.000 de cazuri in ultimele 24 de ore, cele mai mari cresteri fiind inregistrate in Statele Unite, Brazilia, India si Africa de Sud, informeaza Mediafax.Violeta Alexandru, avertisment…

- OMS a raportat duminica o crestere record a numarului de cazuri de coronavirus la nivel global. Cifrele au totalizat o crestere cu peste 230.000 de cazuri in ultimele 24h. Cele mai mari cresteri au fost inregistrate in Statele Unite, Brazilia, India si Africa de Sud.

- Organizatia Mondiala a Sanatatii (OMS) a raportat duminica o crestere cu 183.020 a cazurilor de COVID-19 in ultimele 24 de ore, un record zilnic la nivel global, informeaza luni dpa, titreaza Agerpres. Bilantul cazurilor globale de imbolnavire a ajuns la peste 8.7 milioane, iar cel al deceselor provocate…

- Celebra plaja Copacabana din Rio de Janeiro, Brazilia, a fost scena unui protest neobisnuit. Activiștii civici au sapat 100 de morminte si au montat cruci negre pentru a-i comemora pe cei 41 de mii de brazilieni rapuși de coronavirus.

- Peste 7,1 milioane de persoane au fost depistate pozitiv cu coronavirus de la izbucnirea pandemiei, dar mai bine de 3,5 milioane s-au vindecat deja. In schimb, circa 408.700 au decedat si alti 53.700 sunt in stare grava. In continuare, situatia cea mai grava este in SUA, care raporteaza peste doua milioane…