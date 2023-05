Stiri pe aceeasi tema

- Divo Stagi, care, la 99 de ani, și-a reinnoit permisul de conducere și a primit și o recompensa din partea ACI Lucca pentru ca nu a avut niciodata un accident, nu are nicio intenție de a trage mașina pe dreapta.

- Avocatul Adrian Cuculis a facut dezvaluiri, in exclusivitate, pentru Antena Stars, despre ancheta in care este implicata Monica Odagiu, dupa ce a provocat un accident mortal in cursul zilei de .

- Luni, 3 aprilie 2023, in jurul orei 15.30, un barbat de 68 de ani, din comuna Șpring, in timp ce conducea un autoturism pe DN 1, intre Sebeș și Rahau, la kilometrul 360+ 800 de metri, a intrat in coliziune cu un autoturism condus de un barbat de 31 de ani, din Sebeș. In urma […] The post Unul din soferii…

- Un barbat din Patrauți s-a ales cu dosar penal dupa ce a fost saltat de polițiști dintr-un magazin satesc. In noaptea de marți spre miercuri, lucratorii Secției Poliției Rurale 5 Darmanești au observat pe un drum comunal un autoturism marca VW. Oamenii legii au incercat sa-l traga pe dreapta pe ...

- O femeie a incercat de 960 de ori sa-și ia permisul de conducere, iar perseverența ei a avut succes. Un celebru producator auto i-a facut cadou o mașina, dupa ce cheltuise aproape 12.500 de euro pe școala de șoferi, informeaza StirileProTV. Cha Sa-soon, in varsta de 69 de ani, din Coreea de Sud, a dat…

- Un barbat in varsta de aproximativ 40 de ani s-a sinucis, vineri dimineața, in mașina de serviciu. Potrivit primelor informații, ar fi vorba despre un angajat in cadrul Ministerului de Interne. Barbatul avea peste 40 de ani si era angajat al unei institutii apartinand Ministerului de Interne, Serviciul…

- Joi, 2 martie a.c., polițiștii Biroului Rutier din cadrul Poliției Municipiului Zalau au efectuat o acțiune de tip ,,Blitz” pe soselele salajene pentru creșterea gradului de siguranța rutiera, pentru combaterea conducerii autovehiculelor de catre persoane aflate sub influenta bauturilor alcoolice sau…

- Tiraspolul nu vede un pericol real la granite din partea Ucrainei, in ciuda avertismentelor alarmiste lansate de Moscova saptamana trecuta. Liderul transnistrean Vadim Krasnoselski a apreciat ca situatia din regiune este „tensionata" din cauza panicii si a mentionat ca va anunta personal si imediat…