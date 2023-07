Examinarea amănunțită video-endoscopică în ORL, pentru copii și adulți, la Clinica Speranța. Ce este și când se recomandă Fibroscopia nazo-faringo-laringiana, cunoscuta și sub numele de endoscopie video nazala sau laringoscopie video, este o investigatie care cerceteaza tractul respirator superior in totalitate, de la orificiile foselor nazale pana la corzile vocale. Este o procedura sigura și minim invaziva. Ea poate oferi informații valoroase medicului pentru a stabili un diagnostic precis și a recomanda tratamentul adecvat. “Ne bazam, la Clinica Speranța, din Craiova, pe unul dintre cele mai subțiri fibroscoape video. Echipamentul este adaptat atat pentru examinarea copiilor, cat și pentru adulți si este util… Citeste articolul mai departe pe gds.ro…

Sursa articol: gds.ro

