​Ministrul Educației, Sorin Campeanu, spune ca examenele naționale se vor desfașura la data programata, cu prezența fizica a elevilor, indiferent de evoluția epidemiei de coronavirus. „Nu va exista niciun elev care sa nu poata susține examenele naționale indiferent de situația epidemiologica. Examenele naționale se vor susține la data programata cu prezența fizica”, a declarat Campeanu, duminica, intr-o intervenție la Digi24.Cat privește prezența in școli a elevilor din anii terminali, el a precizat, ca in ultima luna, de la reluarea cursurilor, media a fost de 12-14 elevi in clase. In scenariul…