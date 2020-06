Echipele de Liga I au disputat mai multe jocuri amicale saptamana aceasta deoarece meciurile oficiale se reiau pentru acest esalon in weekend-ul viitor. Implicati in primele dueluri de dupa pauza cauzata de pandemie au fost si cativa jucatori formati in orasul de pe Bega, ramas de doi ani fara reprezentanta in elita. Cosmin Birnoi, hunedorean […] Articolul Ex-timisoreni cu pofta de fotbal in primele jocuri din „era coronavirusului”. Goluri spectaculoase in contul lui Barbut si Birnoi a aparut prima oara pe PRESSALERT.ro .