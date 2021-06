evoMAG: Campionatul European de Fotbal crește vânzările de televizoare cu peste 10% evoMAG estimeaza o creștere de peste 10% a vanzarilor de televizoare in perioada mai-iulie, generata, in primul rand, de interesul crescut pentru vizionarea meciurilor de la Campionatul European de Fotbal UEFA EURO 2020. Fața de edițiile anterioare, cand nu existau restricții de socializare, microbiștii vor urmari meciurile de la EURO 2020 preponderent de acasa. evoMAG estimeaza vanzari de peste 5.000 de televizoare in perioada mai – iulie din acest an și ia in calcul un plus de peste 10% a numarului de televizoare comercializate in 2021 fața de anul anterior. „Dupa un inceput de an cu o stagnare… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol: money.ro

