- Regiunea Sud-Vest Oltenia a inregistrat a doua cea mai mica scadere a productiei industriale anul trecut si excedent comercial, pe fondul performantelor deosebite in cadrul industriei auto din judetul Dolj, arata Prognoza in profil teritorial, varianta de iarna, publicata de Comisia Nationala de…

- Pana astazi, 3 martie, pe teritoriul Romaniei, au fost confirmate 812.318 cazuri de persoane infectate cu noul coronavirus (COVID – 19). 746.779 de pacienți au fost declarați vindecați. Citește și: SURSE - Madalina Dobrovolschi, favorita sa devina șefa televiziunii publice In…

- Pana astazi, 28 februarie, pe teritoriul Romaniei, au fost confirmate 801.994 de cazuri de persoane infectate cu noul coronavirus (COVID – 19). 740.352 de pacienți au fost declarați vindecați. In urma testelor efectuate la nivel național, fața de ultima raportare, au fost inregistrate 2.830 cazuri…

- ”O propunere de buget pentru anul 2021 ar urma sa fie finalizata, pentru a fi analizata, dupa discutiile cu ordonatorii de credite”, a declarat premierul Florin Citu, care a precizat ca PIB-ul nominal va fi „putin mai mare ca anul trecut”, potrivit Agerpres. „Stiu ca Ministerul Finantelor publice finalizeaza…

- Comisia Naționala de Strategie și Prognoza a publicat, la inceputul saptamanii trecute, prognoza de iarna 2021 pentru perioada 2020 – 2024, folosita de Guvern pentru proiectul bugetului pe acest an. CNSP prognozeaza pentru acest an o creștere a PIB de 4,3%, dupa scaderea de 4,4% din 2020, cu o medie…

- Guvernul spera la o crestere economica de 4,3% in 2021, o revizuire in jos fata de prognoza anterioara, cand estima o creștere de 4,5%. Inflatia va ajunge la finalul anului la 2,5%, iar cursul de schimb leu/euro va fi de 4,89 in medie in 2021, arata Comisia Nationala de Strategie si Prognoza, informeaza…

- In urma testelor efectuate la nivel național, fața de ultima raportare, au fost inregistrate 3.082 cazuri noi de persoane infectate cu SARS – CoV – 2 (COVID – 19), acestea fiind cazuri care nu au mai avut anterior un test pozitiv. Distribuția pe județe a cazurilor per total și a celor noi o regasiți…

- Pana duminica, 3 ianuarie, pe teritoriul Romaniei, au fost confirmate 640.429 de cazuri de persoane infectate cu noul coronavirus (COVID – 19). 574.897 de pacienți au fost declarați vindecați. In urma testelor efectuate la nivel național, fața de ultima raportare, au fost inregistrate 3.034 cazuri noi…