Evoluţia negativă a epidemiei a reimpulsionat campania de vaccinare Evolutia negativa a epidemiei a reimpulsionat campania de vaccinare Foto: facebook.com/ROVaccinare. Evolutia negativa a epidemiei a impulsionat întrucâtva campania de vaccinare - aproape 14 mii de persoane au facut, în 24 de ore, prima doza sau serul în doza unica. Este unul din cele mai mari bilanturi din ultimele luni, dar chiar daca cifrele cresc constant în ultima perioada, sunt înca departe de recordul din primavara, când se depaseau 60 de mii de persoane nou vaccinate zilnic. De saptamâna viitoare si în… Citeste articolul mai departe pe romania-actualitati.ro…

