Stiri pe aceeasi tema

Un tanar in varsta de 21 ani a fost ranit, in noaptea de miercuri spre joi, dupa ce a intrat cu masina pe care o conducea intr-un cap de podet.

Presedintele american Joe Biden a anuntat, miercuri, cu ocazia Zilei Independentei Ucrainei, cel mai mare pachet de ajutor militar oferit de Statele Unite de la inceputul razboiului, in valoare de aproximativ 3 miliarde de dolari, relateaza AFP.

Copilul in varsta de sase anu care a fost grav ranit la inceputul acestei saptamani dupa ce s-a urcat pe una dintre coloanele decorative din holul Primariei Capitalei si a cazut impreuna cu aceasta va fi supus unei interventii chirurgicale, a transmis Spitalul Grigore Alexandrescu.

Aglomerarea intempestiva generata de anunțul imperativ al ministrului Sanatații poate perturba grav activitatea medicilor de familie, cu rezultate imprevizibile, arata Patronatul Medicilor de Familie Mureș, dupa apelul lui Rafila legat de iodura de potasiu, transmite Mediafax.

Termoizolația de la tavanul parterului unui bloc reabilitat in 2017, din Sectorul 2 al Capitalei, s-a prabușit sambata.

Suspectul reținut dupa atacul de langa un club gay din Oslo este un islamist radicalizat cu istoric de boli mintale.

Premierul canadian Justin Trudeau declara ca a fost depistat pozitiv pentru COVID-19, pentru a doua oara.

Pactul pentru fiscalitate poate fi inclus in categoria celor mai importante reforme pe care statul la face dupa 1990, a declarat, marti, economistul Mircea Cosea, la evenimentul de lansare a documentului.