Evoluția ciudată a prețului la carburanți continuă! Prețul benzinei crește, al motorinei scade! Prețul benzinei a inregistrat o creștere substanțiala, in ultimele doua saptamani. Mai precis, 1 litru de benzina s-a scumpat cu aproape 20 de bani, comparativ cu prețurile inregistrate acum 14 zile. In condițiile in care motorina a inregistrat o ușoara scadere, diferența dintre benzina și motorina nu mai este așa mare, cum era anul trecut [...] Articolul Evoluția ciudata a prețului la carburanți continua! Prețul benzinei crește, al motorinei scade! apare prima data in TurdaNews . Citeste articolul mai departe pe turdanews.net…

Sursa articol si foto: turdanews.net

