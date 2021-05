Evoluția campaniei de vaccinare. Care a fost impactul vaccinării fără programare? Numarul persoanelor vaccinate a crescut cu 30% dupa data de 7 mai, cand s-a introdus posibilitatea ca oamenii sa vina sa se vaccineze fara programare. Medicul Valeriu Gheorghița, coordonatorul campaniei naționale de vaccinare, spune ca cifrele arata o creștere de 30%. In plus, peste 700 de medici de familie au primit dozele de vaccin impotriva COVID-19, iar in acest moment se vaccineaza in peste 300 de cabinete ale medicilor de familie din 28 de județe ale țarii, a anunțat coordonatorul campaniei naționale de vaccinare. De asemenea, 19.272 de persoane s-au vaccinat la Maratonul de vaccinare din… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

