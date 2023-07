Stiri pe aceeasi tema

- Directorul Agentiei Centrale de Informatii (CIA) din Statele Unite, William Burns, a declarat sambata ca revolta armata a liderului mercenarilor Wagner, Evgheni Prigojin, a fost o provocare la adresa statului rus si a aratat efectul coroziv al razboiului președintelui Vladimir Putin in Ucraina, scrie…

- Rebeliunea Wagner din Rusia l-a slabit pe Vladimir Putin si a facut ca liderul de la Moscova sa fie un "paria" la nivel mondial, a declarat miercuri presedintele american Joe Biden, potrivit USA Today. Este dificil de spus cat de mult a fost slabit Putin, a declarat Biden vorbind cu reporterii la Casa…

- 11.48 Birourile FSB sunt evacuate in Voronezh și Lipetsk. Regiunile se afla in calea lui Prigozhin care se indreapta spre Moscova prin Rostov. FSB offices are being evacuated in Voronezh and Lipetsk regions. They are on Prigozhin's path to Moscow from Rostov. pic.twitter.com/ubtSSlTG67 — Igor Sushko…

- 11.31 Prigozhin anunța ca a preluat controlul total la Rostov pentru a nu fi atacați din aer dar lasand sa se ințeleaga ca se continua atacul asupra Ucrainei din aerodrom. Prigozhin acuza ca militarii pierduți sunt cu 3-4 ori mai mare la numar fața de ce s-a raportat. Prigozhin spune ca daca vor fi…

- Presedintele Consiliului European Charles Michel se declara, "cu titlu personal", in favoarea unei aderari a Ucrainei la Uniunea Europeana (UE), in timp ce aceasta fosta republica sovietica se afla in plin razboi cu Rusia, relateaza BFMTV. Ucraina are statutul de stat candidat la aderarea la Uniunea…

- Fostul președinte american Donald Trump a susținut luni, intr-un interviu pentru Fox News, ca o conversație pe care a avut-o cu președintele rus Vladimir Putin l-a convisn pe acesta sa amane cu cațiva ani invadarea Ucrainei.

- Criticarea armatei este ilegala in Rusia lui Vladimir Putin, iar afișarea deschisa a ambițiilor politice care ar putea pune in discuție președintele este foarte nepotrivita. Cu toate acestea, șeful mercenarilor Wagner, Evgheni Prigojin, se mandrește cumva cu ambele lucruri in aceste zile și, cel puțin…

- Istoria și consecințele neintenționate se ințeleg de minune. Cel mai nou exemplu comporta o ironie aparte: tentativa președintelui rus Vladimir Putin de a restaura Imperiul Rus prin re-colonizarea Ucrainei a deschis calea unei Europe post-imperiale. Cu alte cuvinte, o Europa care nu mai conține nici…