Everton a terminat la egalitate, pe teren propriu, scor 1-1, cu Tottenham Hotspur

Echipa engleza Everton a terminat la egalitate, pe teren propriu, scor 1-1, cu formatia Tottenham Hotspur, in etapa a 29-a din Premier League.

Gazdele au ramas in zece dupa ce Abdoulaye Doucoure a fost eliminat in minutul 58, iar oaspetii au profitat. Harry Kane a deschis scorul din penalti pe Goodison Park, in minutul 68, la un fault in careu comis de Michael Keane, conform News.ro.

