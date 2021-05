Everest: Sezonul de alpinism, ameninţat de epidemia de COVID-19 Echipele de alpinisti continua sa se pregateasca sa escaladeze Everestul, in pofida numeroaselor indicii alarmante ca epidemia de COVID-19 este deja prezenta pe "acoperisul lumii", noteaza AFP vineri.



Sezonul de alpinism se anunta promitator, cu un record de peste 400 de permise de ascensiune pe Everest (8.848,86 m), oferite la un pret de 11.000 de dolari fiecare, in conditiile in care autoritatile au relaxat masurile de carantina pentru a readuce aventurierii straini, dupa ce sezonul trecut a fost anulat de pandemia de coronavirus.



Cu toate acestea, elicopterele se succed…

Sursa articol si foto: agerpres.ro

