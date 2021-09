Stiri pe aceeasi tema

- Senatoarea PNL Alina Gorghiu a cerut Birourilor Permanente ale celor doua camere ale Parlamentului documentul in baza caruia ședința plenului in care s-a citit moțiunea de cenzura a fost condusa de Anca Dragu și Cristina Pruna, ambele din partea USR, dupa indepartarea lui Florin Roman. In lipsa unui…

- Azi, la ora 16.00, se va intruni plenul Parlamentului, convocat de presedintii Camerei Deputatilor și Senatului, Ludovic Orban și Anca Dragu, pentru prezentarea motiunii de cenzura initiata de USR PLUS si AUR impotriva Guvernului Cițu. Ludovic Orban a precizat ca sedinta plenului se va desfasura chiar…

- Liderul deputatilor USR PLUS, Ionut Mosteanu, a criticat absenta liderilor PNL si PSD de la sedinta Birourilor permanente reunite ale Parlamentului. “Din nou, nu am avut cvorum la sedinta Birourilor Permanente Reunite in care trebuia sa stabilim calendarul motiunii de cenzura. Au lipsit din nou liderii…

- Igor, Grosu se afla la Bucuresti intr-o vizita oficiala in calitate de Președintele al Parlamentului. In cadrul ședinței a Camerei Deputaților și Senatului, acesta a mulțumit statului roman pentru ajutorul constant oferit cu multa generozitate pentru cetațenii moldoveni.

- Iarmarocul se va desfașura in perioada 15 august - 1 noiembrie la Piața Avicola. {{541384}} La Piața Avicola din strada Carbunarilor, 9, din capitala va fi organizat un iarmaroc cu produse agricole de sezon, inclusiv struguri și accesorii pentru vin. Iarmarocul se va desfașura in perioada 15 august…

- Dupa respingerea rapoartelor pe anii 2018, 2019 și 2020, in plenul reunit al Parlamentului, comisiile juridice reunite ale Senatului și Camerei Deputaților au dezbatut, in cursul zilei de azi, un raport prin care au solicitat plenului reunit al Parlamentului revocarea din functia de Avocat al Poporului…

- Camera de Comerț, Industrie și Agricultura Timiș, in colaborare cu Consiliul Concurenței, organizeaza in 30 iunie, incepand cu ora 10,00, un seminar online de informare privind regulile de concurența și ajutor de stat, doua subiecte de interes major pentru perioada actuala, care reprezinta mecanisme…

- Getica 95,cel mai mare furnizor de pe piața libera de energie, a cerut intrarea in insolvența, iar conducerea firmei a explicat de ce s-a ajuns aici, subliniind ca actualii clienți nu vor fi afectați. „Scopul companiei este acela de continuare a activitatii la aceeasi calitate oferita si la aceiasi…