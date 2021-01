Evenimentele pregătite de teatrul ploieştean pentru acest sfârşit de săptămână N.D. Avand in vedere faptul ca la Ploiești sunt permise evenimentele culturale cu public in spații inchise, dar cu respectarea unor reguli privind locurile pentru spectatori, Teatrul ”Toma Caragiu” așteapta publicul in sala de spectacole. Astfel, pe 15 ianuarie, la ora 19.00, in Sala Teatrului de Animație este anunțata o altfel de intalnire cu actorii. Este vorba despre evenimentul ”Cultura in pandemie”, moderat de Claudius Dociu, in care directorul instituției de cultura, Mihaela Rus, alaturi de actorii Andi Vasluianu, Ioan Coman, Bogdan Farcaș, Theodora Sandu, Andrei Radu vor raspunde la intrebari… Citeste articolul mai departe pe ziarulprahova.ro…

Sursa articol si foto: ziarulprahova.ro

