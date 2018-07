Evenimentele, o industrie de 500 MIL. euro in Romania. Mult sub tarile din Vest

Stiri pe aceeasi tema

- Industria de evenimente (Meetings, Incentives, Conventions and Exhibitions - MICE) aduce in mod direct, in Romania, circa 500 de milioane de euro anual, sume inca mici daca ne comparam cu tarile vestice, dar in crestere constanta, a declarat Traian Badulescu, consultant de turism.

- Unul dintre cei mai reputați doctori specializați in oncologie pentru adulti din Turcia, profesorul Kerem Okutur, vine in Constanța, in data de 21 iulie 2018, pentru a oferi gratuit a doua opinie medicala pentru pacientii din Romania de peste 18 ani, suspectați sau diagnosticați cu cancer. Evenimentul…

- Polițiștii de imigrari, in urma acțiunilor intreprinse in prima jumatate a lunii iulie a.c., au depistat 136 de cetațeni straini in situații ilegale, fiind executate misiuni de indepartare sub escorta pentru 19 cetațeni de straini. De asemenea, au fost sancționați reprezentanții a 18 de societați comerciale…

- Aproximativ 46% dintre angajatii din Romania sunt platiti cu salariul minim pe economie, iar cei care castiga peste 700 de euro reprezinta doar 16% din total, se arata intr-un studiu privind dinamica pietei muncii la nivelul principalelor industrii angajatoare, realizat de Patronatul Investitorilor…

- Dancila inaugureaza o noua ruta de transport aerian Constanta – Tallinn. Prim-ministrul Viorica Dancila si omologul eston, Juri Ratas, vor lansa, sambata, la Constanta, o ruta de transport aerian si Consulatul onorific al Republicii Estonia. Cei doi premieri vor participa sambata seara la inaugurarea…

- Reprezentantii restaurantelor si hotelurilor s-au aliat si cer guvernului sa modifice legislatia, astfel incat sa poata aduce mai multi muncitori din tari sarace, precum Nepal si Filipine. Deocamdata, au drept de munca doar 7 mii de astfel de lucratori si toate posturile au fost ocupate. Tot mai multi…

- Președintele Romaniei, Klaus Iohannis, va participa astazi, la Pitești, la un eveniment organizat de Asociația Constructorilor de Automobile din Romania (ACAROM). Pe 24 mai este sarbatorita Ziua Industriei Auto, prilej cu care va avea loc Adunarea Generala a ACAROM si va fi organizata si o dezbatere…

- Timp de multi ani, marile case de moda s-au inspirat din traditiile si cultura altor tari, fara sa acorde credit creatorilor originali.Vorbim de o industrie al carei profit este de peste 1,2 trilioane de dolari pe an, o industrie care ar trebui sa...