Evenimente dedicate „Zilei Pământului“ la Biblioteca Aman „Ziua Pamantului” este un eveniment anual care se desfașoara in data de 22 aprilie, iar Biblioteca Aman ii dedica o serie de manifestari. Luand naștere in anul 1970 in SUA, „Ziua Pamantului” include numeroase evenimente de informare și ecologizare care sunt coordonate la nivel global de platforma Earth Day (earthday.org). Biblioteca Județeana „Alexandru și Aristia Aman” propune, in perioada 1-30 aprilie, o expoziție de carte și materiale multimedia. In aceeași perioada vor fi vizionate filme documentare pe teme ecologice, urmate de dezbateri. De asemenea, pe platforma earthday.org, biblioteca… Citeste articolul mai departe pe gds.ro…

Sursa articol si foto: gds.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Se redeschide parcul de aventura din Alba Iulia. Evenimente organizate de Ziua Internaționala a Padurilor. Program Se redeschide parcul de aventura din Alba Iulia, in acest weekend. Cu o zi inainte, joi, 21 martie, vor fi organizate evenimente destinate copiilor, dar și adulților. In 21 martie este…

- Cantaretul de manele Florin Salam a fost ridicat joi dimineata si dus la audieri la Sectia 2 Poliție din Capitala, fiind acuzat de inselaciune, dupa ce ar fi incasat bani in avans de la trei persoane pentru a canta la diferite evenimente si nu s-a mai prezentat pentru a-si onora angajamentul. ”Astazi, …

- Startup Europe Week este o inițiativa a Comisiei Europene de animare a afacerilor prin organizarea simultana a unor evenimente dedicate lor in peste 300 orașe din peste 50 de țari. Evenimentul aduce la aceeași masa antreprenori, freelanceri, manageri, comunitatea, administrația, mass-media pentru a…

- In baza cererii nr. 2920 din data de 15.01.2024 si a actelor doveditoare depuse, a fost dispusa autorizarea constituirii, inmatricularii si inregistrarii profesionistului Victory Events amp; Consulting SRL. Firma se ocupa cu activitati de organizare a expozitiilor, targurilor si congreselor. Fondatorul…

- Luna februarie este una speciala pentru reprezentanții Bibliotecii Județene „Ionița Scipione Badescu” Salaj, luna in care sunt celebrate doua evenimente importante. In 2024 se implinesc trei ani de cand s-a decis ca in data de 15 februarie sa fie sarbatorita „Ziua naționala a lecturii”. De asemenea,…

- Florin Piersic este de multa vreme un nume de legenda. Un nume a carui popularitate a depașit hotarele țarii, traind inconjurat cu dragoste și prețuire de mulți fani de pe mapamond. El face parte dintre acei „monștri sacri” ai memoriei noastre culturale menite sa ne perpetueze cateva valori sfinte ale…

- Pe 24 Ianuarie, Primaria Navodari marcheaza aniversarea Unirii Principatelor Romane cu un eveniment cultural artistic, desfasurat pe scena din Parcul Central al orasului Navodari. Deschiderea evenimentului va fi la ora 14.00, fiind vorba de un program oferit de elevii scolilor navodarene si artistii…

- Spectacol pe partiile Paltiniș Arena in luna ianuarie. Evenimente pentru impatimiții sporturilor de iarna Luna ianuarie este plina de evenimente dedicate impatimiților sporturilor de iarna in complexul de schi și snowboard din Paltiniș. Paltiniș Arena, in colaborare cu Asociația Ski & Bike Racing Sibiu,…