Stiri pe aceeasi tema

- Ultimul weekend de vacanta a adus un numar mare de turisti in statiunile montane de pe Valea Prahovei. La Sinaia Busteni si Azuga s-a inregistrat un grad de ocupare de aproximativ 80%, la Campina si Breaza gradul de ocupare a fost de 100%. In weekendul care tocmai s-a incheiat, 8-10 septembrie, a avut…

- In vara anului 2023, in județul Prahova, numarul turiștilor a crescut cu 11% fața de anul precedent, egaland, dupa 4 ani de criza, cifrele din 2019, a anunțat luni Asociația pentru Promovarea și Dezvoltarea Turismului Prahova (APDT).

- Promovarea Patrimoniului ieșean intre Real și Virtual. Ieșenii iși doresc sa redescopere orașul in care locuiesc. Detalii despre evenimente, in matinal, ghid de turism la Travel BlitzZ, Irina Tacu: http://www.radioiasi.ro/wp-content/uploads/sites/6/2023/08/30-aug-ghid-turism.mp3 FOTO Irina Tacu

- Botoșaneni invitați la unul din cele mai importante evenimente culturale ale anului Din data de 17 august 2023, in Centrul Istoric va debuta cea de-a II-a ediție a Festivalului Instituțiilor de Cultura (FIC). Evenimentul va aduce pe scena acte culturale de calitate, din care cel mai așteptat moment…

- Și-a schimbat numele de familie in Silion, in cateva luni iși va adauga la statutul de soție și pe acela de mama iar, pe plan profesional, elevii sai obțin numai rezultate de podium la concursurile muzicale in vederea carora ii indruma. Toate acestea inseamna pentru Andrada Palaloga o „vara fierbinte”,…

- Asociatia pentru Promovarea si Dezvoltarea Turismului Prahova prezinta evenimentele weekendului care vine, in judetul nostru: La Campina, vineri, 21 iulie 2023, Casa de Cultura „Geo Bogza” va gazdui un public numeros care vine din toata țara. Evenimentul debuteaza cu vernisajul cursanților maestrului…

- Modificare importanta pentru șoferi! „Nicio instanța din Romania nu ii va mai putea condamna cu suspendare pe cei care ucid oameni pe drumurile țarii urcați bauți, drogați sau fara permis la volan”, transmite Robert Cazaniuc, parlamentar PSD și vicepreședinte al Senatului.„Legea Anastasia (denumita…

- De doua zile, Ștrandul Municipal Codrișor și-a deschis porțile pentru amatorii de balaceala. Inca din a doua zi de funcționare, acesta a atras o mulțime de bistrițeni. Potrivit primarului Ioan Turc s-au facut intervenții de reparații și lucrari de intreținere, iar cei ce vor merge la ștrand vara aceasta…