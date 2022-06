Vineri, 17 iunie, ora 17:00, va avea loc vernisajul expoziției de fotografii și colaje „Antinostalgia”, semnata Andrei Pandele și Ion Isaila, care este parte a evenimentelor organizate in cadrul conferinței „Granițe și transferuri”. Expoziția, organizata de Muzeul Ororilor Comunismului in Romania in parteneriat cu Muzeul Național de Arta Timișoara, sondeaza relația dintre public și memoria […] Articolul Evenimente de neratat, in aceasta saptamana, la Muzeul de Arta din Timișoara a aparut prima oara pe PRESSALERT.ro .