Stiri pe aceeasi tema

- Marți, 10 ianuarie 2023: Polițiști din municipiul Ramnicu Valcea au fost sesizați prin apel 112, cu privire la faptul ca s- ar fi produs 2 evenimente rutiere soldate cu ranirea a 2 persoane. Din primele verificari efectuate s-a constatat faptul ca doi pietoni, un barbat de 86 de ani și o femeie de 18…

- In perioada 31 decembrie 2022 - 01 ianuarie 2023, politistii ieseni au intervenit la peste 300 de evenimente, majoritatea sesizate prin 112. Au fost aplicate peste 400 de sanctiuni contraventionale, iar in urma actiunilor si interventiilor efectuate au fost sesizate peste 65 de infractiuni. Ieri, politistii…

- In ce de-a doua zi de Craciun, polițiștii din Alba au continuat acțiunile dedicate siguranței publice. Peste 160 de polițiști din structurile de ordine publica, rutiera, investigații criminale, investigarea criminalitații economice, luptatori de intervenție rapida și polițiști de la arme, explozivi…

- Va invitam zilnic sa cunoașteți cele mai importante evenimente ale zilei. An de an fiecare zi este unica in felul sau. Cele mai importante știri ale zilei de 20 decembrie sint: 20 decembrie — a 355-a zi a anului conform Calendarului Gregorian. Pina la sfirsitul anului au ramas 11 de zile. Sarbatori…

- Pe 13 decembrie 1983 s a stins din viata Nichita Stanescu, poet, eseist roman si laureat al Premiului Herder. Considerat de unii critici literari "un mare poet care cu inchipuirile, jocurile, teoriile, starile si abilitatile lui a schimbat fata poeziei romanesti", "un mare liric european aproape necunoscut",…

- CARAȘ-SEVERIN – In perioada 5 decembrie 2022 – 6 ianuarie 2023, inspectorii carașeni de munca deruleaza acțiuni de control asupra modului in care se respecta legislația ce vizeaza comercializarea articolelor pirotehnice! „Aceasta acțiune de control e motivata de evenimente grave petrecute in anii anteriori…

- Sala de evenimente a Hotelului President va propune sa sarbatoriți intr-o atmosfera eleganta și rafinata unul dintre momentele cele mai importante din viața voastra. Restaurant President Baile Felix v a aștepta cu o lista bogata de preparate tradiționale și internaționale servite cu profesionalism de…

- Orchestra Nationala Simfonica a Romaniei dirijata de Cristian Mandeal va sustine miercuri, 6 decembrie 2022, ora 19, la Ateneul Roman, un concert in memoriam Radu Lupu, solist Nelson Gorner. In program Franz Schubert - Uvertura in stil italian, D591, Fred