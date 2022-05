Eveniment UNLOCK „United for those in Needs: Learn, Open, Care, Keep – the Museum Mediator as Diversity Integrator”

Eveniment UNLOCK „United for those in Needs: Learn, Open, Care,…

Complexul Muzeal Național „Moldova” Iași, in colaborare cu șapte organizații din șase țari europene deruleaza, in perioada octombrie 2020 – septembrie 2022, proiectul de parteneriat strategic intitulat „United for those in Needs: Learn, Open, Care, Keep – the Museum Mediator as Diversity Integrator” (acronim UNLOCK), finanțat de Uniunea Europeana prin programul Erasmus+, cod proiect (2020-1-RO01-KA202-080188), domeniul Educație și formare profesionala. Proiectul se concentreaza pe rolul muzeelor de vectori ai dezvoltarii sociale, de catalizatori la nivelul comunitaților in mijlocul carora activeaza…