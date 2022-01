Stiri pe aceeasi tema

- Structurile Politiei Romane si ale Jandarmeriei efectueaza, vineri, patru perchezitii domiciliare in cauza privind omorul savarsit in orasul Bolintin Vale din judetul Giurgiu. “Prin perchezitiile domiciliare efectuate se cauta elemente probatorii in cauza administrata de procurorul de caz. Ulterior,…

- Dupa o prima audiere a polițistului care a accidentat mortal o fetița pe trecerea de pietoni din Sectorul 1 din Capitala, procurorul care se ocupa de caz a facut primele declarații. Astfel, s-a aflat ca polițistul nu se afla in misiune, deși avea semnalele luminoase pornite, dar nu și pe cele acustice.…

- Ministerul Sanatații anunța confirmarea a inca 9 cazuri de infectare cu varianta Omicron, in cursul zilei de joi. ”Este vorba despre șase persoane – 3 barbați și 3 femei – cu varste cuprinse intre 19 și 84 de ani din București, un barbat in varsta de 31 de ani din județul Dambovița cu istoric de calatorie…

- Accesul in interiorul Catedralei Patriarhale la slujbele de Craciun si Anul Nou va fi restrictionat la un numar maxim de 70 persoane, a informat, joi, Patriarhia Romana, printr-un comunicat de presa. Masura a fost luata pentru respectarea normelor sanitare recomandate de catre autoritati in contextul…

- Mihaela Radulescu, una dintre cele mai cunoscute prezentatoare TV din Romania, ea s-a remarcat in iarna lui 1989, in timpul Revoluției de la București. Acesta nu mai e un secret pentru mulți… Mihaela Radulescu a participat la momentul ce a schimbat istoria Romaniei și recunoaște ca imediat dupa și drumul…

- Un navigator revenit recent dintr-o țara tropicala a fost diagnosticat cu malarie la Constanta, fiind apoi transferat la Bucuresti pentru tratament de specialitate. Potrivit reprezentantilor Directiei de Sanatate Publica din Constanta, barbatul s-a prezentat la sfarsitul saptamanii trecute la Spitalul…

- Biroul Politic National al PNL se va reuni, luni, incepand cu ora 19,00, urmand sa ia o decizie in privinta negocierilor cu USR si PSD. Surprinzator, Ludovic Orban va participa in aceasta seara la ședința Biroului Politic Național al PNL, care se desfașoara la Vila Lac 1. Este prima participare a fostului…