Eveniment naval pe Dunare. Ce au raportat autoritatile romane Capitania Zonala Drobeta Turnu Severin, Oficiul de Capitanie Calafat, a raportat ca ieri, pe Dunare, la orele 10.20, slepul motor Cuprija, sub pavilion Serbia, in mars aval cu o unitate, a esuat la Km. flv. 784 200.Evenimentul a avut loc, pe malul stang. in afara senalului navigabil. Nava era incarcata de la Prahovo pentru Braila. Nu au fost raportate pagube materiale sau poluare iar comandantul navei nu a solicitar ajutor.

