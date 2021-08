Stiri pe aceeasi tema

- Adela Popescu a devenit mamica pentru a treia oara! Chiar daca vedeta abia aștepta sa iși stranga in brațe bebelușul, aceasta a trecut prin momente de cumpana la naștere, așa ca le-a povestit tuturor ce s-a intamplat, de fapt. Adela Popescu, dezvaluiri fara perdea: ‘Ma intrebam ce a fost in capul meu’…

- Viața ii da lovitura dupa lovitura Gabrielei Cristoiu, astfel ca acum a ajuns la capatul puterilor și iși dorește sa inceapa demersurile pentru a-și da familia in judecata. Vedeta duce o lupta grea cu rudele sale pentru a obține casa tatalui sau care a decedat.

- Veste „bomba” in showbiz! Gina Pistol și Smiley și-au botezat de curand fiica, in mare secret. Deși fericiții parinți au vrut sa pastreze discreția in privința acestui eveniment, o alta vedeta i-a dat de gol, mai exact, o colega de breasla de-a lui. Tot ea a postat primele imagini spectaculoase de la…

- Mara Banica și soțul ei s-au cununat religios in ziua de 12 iunie. Cei doi au organizat un eveniment restrans la care au participat familia și prietenii apropiați. Jurnalista a dezvaluit ca s-a cununat religios cu soțul ei chiar pe pagina sa de Facebook. Mara Banica a publicat pe 12 iunie o poza din…

- Rudele tinerei de origine pakistaneza, in varsta de 18 ani, disparute in urma cu o luna in Italia, sunt anchetate sub suspiciunea ca au ucis-o. Potrivit poliției italiene, citate de BBC , unii dintre membrii familiei au fugit din Italia. Poliția italiana a relatat ca familia lui Saman Abbas iși dorea…

- Deja nu mai este un secret pentru nimeni faptul ca Lidia Buble a plecat in Asia Express 2021 alaturi de sora sa, Estera, insa nu mulți sunt cei care știu detalii despre ea. Sora artistei locuiește in Austria, acolo unde practica meseria de make-up artist. De asemenea, Estera este maritata și are doi…

- Lidia Buble și sora ei, Estera, formeaza o echipa la „Asia Express”, sezonul 4, alaturi de alte nume cunoscute din showbiz. Cele doua au acordat un interviu, in care au dezvaluit ce au facut inainte de plecarea in competiție. „Suntem foarte emoționate. Eu deja pe drum incoace am inceput sa tremur din…