Stiri pe aceeasi tema

- Pana astazi, 27 februarie, pe teritoriul Romaniei, au fost confirmate 799.164 de cazuri de persoane infectate cu noul coronavirus (COVID – 19). 738.569 de pacienți au fost declarați vindecați. Citește și: Vine primavara: ANM a emis prognoza meteo pentru toata luna martie In urma…

- Intr-o prima etapa a fost analizat un eșantion de 179 de persoane, urmand ca acesta sa creasca la peste 1000 de persoane in perioada urmatoare. Din eșantionul inițial, doar 3persoane nu au dezvoltat anticorpi dupa administrarea vaccinului, una dintre acestea trecand anterior prin infecție. Persoanele…

- Pana atunci, in aceasta saptamana se va decide care sunt categoriile de persoane eligibile pentru a li se administra acest vaccin. Ultimul vaccina anti-Covid aprobat de Agenția Europeana a Medicamentului urmeaza sa ajunga zilele urmatoare și in Romania, secretarul de stat in Ministerul Sanatații,…

- Rezultatele studiului Frames & Factory 4.0. arata ca in timp ce se vorbește din ce in ce mai mult despre digitalizare, Romania se afla pe ultimul loc in Uniunea Europeana la capitolul competențe digitale. Romania se afla pe ultimul loc in UE la capitolul competențe digitale, potrivit studiului…

- Evolutia pandemiei de COVID 19 isi mentine tendinta descrescatoare in Romania. 2.878 de cazuri noi de persoane infectate cu SARS-CoV-2 au fost inregistrate in ultimele 24 de ore, in urma efectuarii a aproximativ 30.000 de teste la nivel national, a informat Grupul de Comunicare Strategica. Au fost inregistrate…

- Vortexul polar este un ciclon persistent și de mare anvergura situat la cei doi poli ai Pamantului. Concret, prin acest fenomen aerul polar ajunge mult mai ușor și spre centrul Europei. Ministrul Vlad Voiculescu admite problemele: Se pare ca am evaluat greșit Gerul provocat de vortexurile polare…

- Wizz Air muta in Dubai zborurile de pe ruta Bucuresti-Abu Dhabi. Romanii au nevoie de un test PCR negativ COVID-19, facut cu 96 de ore inainte Wizz Air va muta temporar, la Dubai, zborurile de pe ruta Bucuresti - Abu Dhabi, in urma restrictiilor de calatorie in vigoare pentru cpitala Emiratelor Arabe…

- Potrivit DSP Giurgiu, tanara s-a prezentat, impreuna cu copilul, pe ianuarie, la camera de garda a UPU din cadrul Institutului Matei Balș, prezentand simptome minime.Cele doua persoane au fost testate, au primit tratament și au fost trimise acasa, iar o zi mai tarziu DSP Giurgiu a primit rezultatele…