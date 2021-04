Banca Comerciala Romana si Fondul National de Garantare a Creditelor pentru IMM-uri organizeaza miercuri un eveniment online in care vor fi prezentate noutatile programului IMM Invest in 2021 si rezultatele obtinute anul trecut.



In cadrul intalnirii, echipa BCR va prezenta rezultatele unui studiu realizat pe un esantion de peste 200 de antreprenori care au accesat o finantare IMM Invest in 2020.



La eveniment vor participa Dumitru Nancu, directorul general FNGCIMM, Bogdan Speteanu, director executiv Produse Corporate in cadrul BCR, si Eleni Skoura, director executiv Produse…