Stiri pe aceeasi tema

- Deputatul sucevean al Pro Romania, Emanuel Havrici, membru al Comisiei de agricultura, silvicultura, industrie alimentara și servicii specifice a inregistrat din anul 2016 pana in prezent nu mai puțin de 65 de inițiative legislative in special in domeniul silvic și arii conexe respectiv agricultura,…

- Dupa ce a fost aprobata procedura de urgența pentru propunerea legislativa prin care se da liber la vânat cormoranul mare (n.red. phalacrocorax carbo sinensis), legea a intrat, miercuri, în Comisia pentru Agricultura de la Senat. În urma primirii avizului favorabil, propunerea…

- 'Exista o decizie a Curtii Constitutionale din 2012 care spune ca nu se poate modifica legea electorala cu mai putin de un an inainte de alegeri', a spus Cseke Attila, conform unui comunicat al Biroului de Presa al UDMR. Liderul senatorilor UDMR a subliniat ca partidele parlamentare care cred in…

- APIA informeaza potențialii beneficiari ca a fost aprobat Ghidul destinat solicitanților pentru Programul pentru școli al Romaniei, Ediția a-II-a, revizia 1, cod AJP1-PPS”, pentru anul școlar 2019-2020. APIA a fost desemnata ca autoritate naționala competenta pentru implementarea, controlul și acordarea…

- Senatorul Serban Nicolae PSD doreste sa modifice legislatia privind numarul de urgenta 112. Propunerea legislativa pentru completarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr.34 2008 privind organizarea si functionarea Sistemului national unic pentru apeluri de urgenta a fost inregistrata la Senatul Romaniei…

- Persoanele care doresc sa se casatoreasca vor putea organiza ceremonia de cununie civila și in afara primariei sau altor cladiri. Adica se vor putea casatorii și in gradini publice, parcuri, pe plaje și in alte locuri situate in aer liber, dupa cum prevede o propunere legislativa inregistrata…

- Deputatul PNL de Alba, Florin Roman, a transmis ca a depus la Parlament o initiativa legislativa care prevede ca primarii pot aproba oficierea casatoriilor si in gradini publice, parcuri, muzee si alte locuri in aer liber. „Propunerea legislativa modifica si completeaza in acest sens alineatul (2) al…

- Propunerea mai multor deputati si senatori, atat din opozitie cat si din arcul guvernamental, pentru modificarea si completarea unor acte normative in domeniul produselor din tutun a primit aviz negativ din partea Comisiei pentru buget, finante, activitate bancara si piata de capital din Senatul ...