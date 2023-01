Stiri pe aceeasi tema

- Vineri, 2 decembrie, in jurul orei 14.00, in Punctul de Trecere a Frontierei Petea s-a prezentat pe sensul de ieșire din Romania, un cetatean roman, in varsta de 55 de ani, domiciliat in județul Maramureș. ”Cu ocazia formalitatilor pentru ieșirea din țara, la controlul efectuat de catre colegii nostri…

- Polițiștii de frontiera din cadrul Punctului de Trecere a Frontierei Petea au oprit la ieșirea din țara un autoturism marca BMW, ce figura ca fiind cautat de autoritațile din Romania. In data de 19 noiembrie a.c., la ora 09.45, in Punctul de Trecere a Frontierei Petea s-a prezentat pentru a ieși din…

- In Punctul de Trecere a Frontierei Petea s-a prezentat zilele trecute, pe sensul de intrare in Romania, un maramureșean de 24 de ani. Odata cu efectuarea formalitatilor pentru intrarea in țara, la controlul efectuat de catre polițiștii de frontiera s-a constatat ca pe numele acestuia a fost emis, in…

- Politistii de frontiera din Punctul de Trecere a Frontierei Radauti Prut au depistat si retinut doi barbati cu cetatenie R. Moldova, cautati de autoritatile din Germania pentru savarsirea de infracțiuni contra proprietatii, pe teritoriul acestui stat. Azi noapte, in Punctul de Trecere a Frontierei Radauti…

- Un tanar bistrițean se intorcea acasa din strainatate. De la intrarea in țara insa, transportul i s-a schimbat cu duba poliției. A fost saltat de polițiști și pus dupa gratii. Se intorcea fericit acasa, dar la intrarea in țara lucrurile s-au schimbat. In timp ce efectua formalitațile de intrare in țara,…

- Politistii de frontiera din Punctul de Trecere a Frontierei Urziceni efectueaza cercetari in cazul unui barbat care a prezentat la control un permis de conducere ce nu-i da dreptul de a conduce pe teritoriul Romaniei. Ieri, 14 octombrie a.c., la ora 22.55, in Punctul de Trecere a Frontierei Urziceni,…

- Polițiștii de imigrari din cadrul Serviciului pentru Imigrari al Județului Ilfov au introdus ieri in Centrul de Cazare pentru Strainii Luați in Custodie Publica Otopeni un cetațean strain returnat din Germania in baza Regulamentului Dublin. La ieșirea din țara, pe numele acestuia va fi instituita masura…

- Un bistrițean a ajuns din strainatate direct dupa gratii. La intrarea in țara, polițiștii de frontiera au descoperit ca bistrițeanul era cautat internațional. Judecatorii din Beclean il condamnasera acum mai bine de un an de zile! Un bistrițean se intorcea din strainatate, cu gandul la ”acasa”. Doar…