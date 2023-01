Și in aceasta zi suntem impreuna calatori cu Domnul, urcand dinspre cetatea Ierihonului, printr-un ținut anevoios, prin care ne vom strecura cu grija, spre a fi cu luare aminte la tot ceea ce se va petrece. Ne deplasam din unul dintre locurile preferate ale Mantuitorului. Multe intamplari, vibrante minuni și numeroase deplasari sunt legate de […] Articolul Evanghelia staruinței in rugaciune apare prima data in Deșteptarea - Liderul presei bacauane! .