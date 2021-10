Evanescence in concert la Bucuresti pe 7 iunie 2022 Evanescence revin la Bucuresti pe 7 iunie 2022 la Arenele Romane. Primele 200 de bilete din fiecare categorie au preturi earlybird si se pun in vanzare vineri, pe 8 octombrie la ora 10:00. Evenimentul va respecta normele in vigoare la momentul desfasurarii acestuia. Evanescence , una dintre cele mai iubite si apreciate trupe rock americane, se afla din nou intr-o formula magica in care vocea celebrei cantarete Amy Lee innobileaza piesele care au consacrat trupa si care au ramas nemuritoare pe buzele fanilor din intreaga lume. Cu albume vandute in zeci de milioane de exemplare in intreaga lume,… Citeste articolul mai departe pe crazyradio.ro…

Sursa articol si foto: crazyradio.ro

