Stiri pe aceeasi tema

- Elevii de clasa a II a sustin, astazi, probele scrise la limba romana si limba materna, pentru elevii din randul minoritatilor nationale, din cadrul Evaluarii Nationale.Maine vor fi sustinute testele de citire la aceste doua discipline. Proba de matematica este programata joi, iar proba de limba romana,…

- Evaluarea Nationala pentru pentru elevii de clasa a II-a incepe, marti, cu probele scrise la Limba romana si Limba materna. Probele scrise la Limba romana si Limba materna din cadrul evaluarii din clasa a II-a (EN II) au loc marti si vor fi urmate de testele de citire la aceste discipline.…

- Elevii claselor a IV-a sustin, miercuri, proba la Matematica si Stiintele naturii din cadrul Evaluarii nationale. Un numar de aproximativ 179.000 de elevi de clasa a IV-a sunt asteptati sa participe la aceasta proba. Elevii din partea minoritatilor nationale vor sustine joi proba la limba materna. Probele…

- Elevii claselor a VI-a sustin, joi, proba la Matematica si Stiintele naturii din cadrul Evaluarii Nationale. La proba sunt asteptati sa participe peste 181.000 de elevi inscrisi in clasa a VI-a la inceputul anului scolar. Miercuri, ei au dat proba la Limba si comunicare. Evaluarea competentelor fundamentale…

- Testele de antrenament pentru examenele de Limba și literatura romana, Matematica și Limba și literatura materna, susținute de elevii de clasa a VIII-a, setul 8, au fost publicate, luni, de Ministerul Educației. Evaluarea Naționala 2021 incepe in data de 22 iunie. Testele antrenament au drept scop familiarizarea…

- Social Peste 2.900 de elevi inscriși la prima proba a simularii pentru Evaluarea Naționala; 230 au absentat martie 29, 2021 14:26 2.907 elevi s-au inscris la proba de Limba și literatura romana, a simularii pentru Evaluarea Naționala, conform datelor transmise de Inspectoratul Școlar Județean Teleorman.…

- Printre subiectele la limba și literatura romana date luni elevilor de clasa a VIII-a la simularea pentru Evaluarea naționala, s-a numarat cerința de a spune daca pluralul “succesuri” este corect. 144.000 de elevi de clasa a VIII-a au dat, luni, simularea la proba de limba și literatura romana, pentru…

- Probele din cadrul simularii Evaluarii Naționale pentru clasa a VIII-a incep luni dimineața cu proba scrisa la Limba și literatura romana. Simularea acestui examen se reia, dupa un an de pauza, in 2020 aceasta nefiind organizata. Examenul propriu-zis incepe la ora 9:00, moment in care in fiecare clasa…