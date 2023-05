Evaluarea Naţională de la clasa a VI-a a fost amânată pentru săptămâna viitoare! Evaluarea Naționala de la clasa a VI-a a fost mutata de catre Ministerul Educației peste o saptamana, dupa ce sindicatele au anunțat ca testarea nu se susține in timpul grevei generale. Ministerul a publicat pe site-ul oficial urmatoarea precizare: „Evaluarea naționala pentru clasa a VI-a va avea loc in zilele de 30 mai – Limba și comunicare, respectiv 31 mai – Matematica și științe ale naturii”. „A fost trimis spre publicare in Monitorul Oficial ordinul de ministru pentru modificarea Calendarului de administrare a Evaluarilor Naționale la finalul clasei a II-a, a IV-a și a VI-a in anul școlar… Citeste articolul mai departe pe universulargesean.ro…

Sursa articol si foto: universulargesean.ro

