Evadat din arestul IPJ Dolj, judecat pentru omor Procurorii doljeni au trimis in judecata un doljean de 23 de ani, acuzat de omor, talharie si evadare. Este vorba de tanarul care a reusit sa evadeze din arestul IPJ Dolj in noiembrie, anul trecut. Acesta executa o pedeapsa de trei ani de inchisoare si fusese adus din penitenciar in arest pentru a fi audiat in dosarul de omor. Acelasi tanar a fost condamnat la opt ani de detentie in martie 2014, pe cand avea 16 ani. A fost acuzat ca si-a ucis bunica cu un topor. Pe data de 18 noiembrie 2021, un tanar de 23 de ani, recidivist, pe atunci suspectat de uciderea unei femei de 82 de ani, reusea sa fuga… Citeste articolul mai departe pe gds.ro…

Sursa articol: gds.ro

