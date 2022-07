Evacuata din casa in care era chiriașa, Anda Adam a pierdut și procesul cu proprietarii de la care intenționa sa cumpere imobilul. Judecatorii au respins apelul solistei. In plus, acesta este obligata sa plateasca cheltuieli de judecata, iar proprietarii de drept și-au anunțat intenția de a deschide inca o acțiune in instanța pentru a-și recupera chiria pe perioada cat cantareața s-a folosit de vila. Este vorba de o construcțuie situata in vecinatatea vilei unde locuiește Anda Adam, situata in Bragadiru, pe care solista a platit un avans de 5000 de euro pentru a o cumpara. Insa nu a reușit sa…