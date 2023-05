„Situația din jurul centralei nucleare de la Zaporojie devine din ce in ce mai imprevizibila și potențial periculoasa”, a avertizat șeful agenției, Rafael Grossi, citat intr-un comunicat al AIEA. Experții agenției, care se afla la fața locului, continua sa auda zgomotul bombardamentelor in zona, cel mai recent vineri seara, se arata in comunicat.Aceștia monitorizeaza indeaproape situația pentru a „detecta orice impact potențial asupra siguranței și securitații nucleare”, a precizat Grossi. „Aceasta importanta instalație nucleara trebuie sa fie protejata. Voi continua sa fac presiuni pentru ca…