Evacuare din Afganistan: SUA salută ''cooperarea'' şi ''flexibilitatea'' talibanilor SUA au salutat joi ''cooperarea'' si ''flexibilitatea'' talibanilor, cu ocazia primului zbor de evacuare de dupa retragerea trupelor americane din Afganistan, zbor ce a transportat de la Kabul inclusiv cetateni americani, informeaza AFP.



"Talibanii au dat dovada de cooperare, facand posibila plecarea de cetateni americani si de rezidenti permanenti legali" in SUA, "cu zboruri charter" dinspre Kabul, a declarat Casa Alba intr-un comunicat. "Ei au dat dovada de flexibilitate si au fost profesionisti in schimburile noastre cu ei in acest efort. Acesta… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

Sursa articol si foto: agerpres.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Autoritatile talibane au fost de acord sa permita plecarea din Afganistan, dupa incheierea operatiunilor de evacuare, a 200 de civili americani si cetateni de alte nationalitati cu zboruri charter de pe aeroportul din Kabul, a spus un oficial american citat de Reuters, scrie news.ro. Talibanii…

- Autoritatile talibane au convenit sa permita unui numar de 200 de civili americani si cetateni din tari terte care au ramas in Afganistan la sfarsitul operatiunii de evacuare a SUA sa plece cu zboruri charter de pe aeroportul din Kabul, a declarat un oficial american. Talibanii au fost…

- Autoritatile talibane au fost de acord sa permita plecarea din Afganistan, dupa incheierea operatiunilor de evacuare, a 200 de civili americani si cetateni de alte nationalitati cu zboruri charter de pe aeroportul din Kabul, a spus un oficial american citat de Reuters.

- Talibanii, care si-au sarbatorit marti victoria, dupa plecarea din Afganistan, in noaptea de luni spre marti a ultimilor militari americani cu aun avion militar de transport de tip C-17, de pe aeroportul din Kabul, au pus mana pe un arsenal american impresionant.

- Talibanii au anuntat, dupa redeschiderea bancilor din capitala Kabul, ca au interzis afganilor sa transfere dolari americani si artefacte in strainatate. Un purtator de cuvant al talibanilor a declarat ca oricine va fi prins cu astfel de obiecte va suporta actiuni legale, iar acestea vor fi confiscate,…

- Armata SUA a evacuat pana in prezent peste 3.200 de persoane din Afganistan, in special personalul american, cu ajutorul unor avioane militare, a declarat marti un oficial de la Casa Alba, sub rezerva anonimatului, relateaza AFP. In afara de aceste 3.200 de persoane, aproape 2.000 de refugiati afgani…

- Talibanii sunt ''pregatiti sa protejeze'' accesul catre aeroportul din Kabul pentru civilii evacuati de americani, a declarat marti consilierul presedintelui american pentru securitate nationala, Jake Sullivan, relateaza AFP. Mii de americani care traiesc in Afganistan si afgani care…

- Rusia, care sustine un dialog interafgan in Afganistan "cu participarea tuturor fortelor politice, etnice si confesionale" ale tarii, a apreciat marti ca dupa victoria lor militara talibanii emit semnale pozitive in materie de libertati si impartirea puterii, informeaza AFP. "Faptul ca talibanii…