Stiri pe aceeasi tema

- Asta da performanța! Eva Longoria nu știe ce e stresul de șase ani. Care ii sunt secretele? Actrița de 46 de ani devenita celebra datorita rolului din serialul ”Neveste disperate” a postat recent o fotografie in care apare relaxandu-se cu picioarele pe masa. Ea a explicat ca nu a mai simțit stresul…

- Sambata in jurul orelor 1820, un tanar de 19 ani, din orașul Dolhasca, jud. Suceava, in timp ce conducea autoturismul pe str. Ștefan cel Mare din orașul Gura Humorului, avand directia de deplasare Frasin spre Suceava, a intrat in coliziune fața-spate cu autoturismul condus in fața sa de un barbat 27…

- Patru persoane au ajuns la spital innurma unui accident grav care a avut loc in aceasta dupa amiaza in orașul Broșteni. Este vorba despre o coliziune frontala intre doua autoturisme, in accident fiind implicate șase persoane dintre care patru au fost transportate la spital pentru ingrijiri medicale.…

- Un echipaj rutier din cadrul Politiei Municipiului Suceava a oprit pentru control pe raza localitatii autoturismul condus de un localnic de 43 de ani. Intrucat emana halena alcoolica, barbatul de 43 de ani a fost testat de politisti cu aparatul etilotest, rezultatul fiind de 1,23 mg/l alcool pur in…

- Eva Longoria, in varsta de 46 de ani, și-a surprins iar fanii cu o poza neașteptata mpostata pe contul ei de Instagram. Actrița care are o avere de 80 de milioane de dolari și-a stricat manichiura facand munca de jos. Ea a explicat de ce a facut acest gest – vrea sa ii dea o […] The post Eva Longoria…

- Eva Longoria ramane o diva și e invidiata in continuare de colegele ei mult mai tinere! Actrița din serialul ”Neveste Disperate” a ajuns la varsta de 46 de ani insa timpul a incremenit in loc pentru ea. Eva se afla in concediu cu fiul ei Santiago, de 3 ani și soțul ei Jose Baston și […] The post Eva…

- Va invitam zilnic sa cunoașteți cele mai importante evenimente ale zilei. An de an fiecare zi este unica in felul sau. Cele mai importante știri ale zilei: 29 iunie — a 180-a zi a anului conform Calendarului Gregorian. Pina la sfirsitul anului au ramas 185 de zile. Sarbatori religioase sau Ortodoxe:…