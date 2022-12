”Pozitia sa este ca este nevinovata. Ea nu are nimic a face cu mita din Qatar”, declara avocatul. Intrebat daca s-au gasit bani in locuinta clientei sale, juristul a raspuns ca ”nu confirm si nici nu dezmint. Exista o confidentialitate”. ”N-am nicio idee daca s-au gasit bani sau cati bani s-au gasit”, declara el. Parlamentul European este zguduit de Qatargate, un rasunator scamdal de coruptie, dupa ce grecoaica Eva Kaili, o socialista in varsta de 44 de ani, una dintre cei 14 vicepresedinti ai PE, a fost arestata vineri, la Bruxelles. Ea este suspectata de faptul ca a fost platita de Qatar pentru…