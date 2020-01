Eva Andreaș și-a dat demisia din funcția de prefect de Timiș. Cui a mulțumit Eva Andreaș a anunțat, astazi, printr-un mesaj postat pe pagina sa de Facebook, ca a luat decizia de a-și da demisia din funcția de prefect de Timiș, fara a oferi prea multe detalii. De asemenea, Eva Andreaș a ținut sa le mulțumeasca celor cu care a colaborat in perioada in care a deținut aceasta funcție. […] Articolul Eva Andreaș și-a dat demisia din funcția de prefect de Timiș. Cui a mulțumit a aparut prima oara pe PRESSALERT.ro . Citeste articolul mai departe pe pressalert.ro…

