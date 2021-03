Stiri pe aceeasi tema

- Eurovision a interzis Belarusului sa trimita anul acesta la concurs un cintec numit „I’ll Teach You”, care ar lua in deridere protestatarii care au manifestat pe strazi impotriva dictatorului Alexander Lukasenko. Cintecul, interpretat de grupul Galasy ZMesta, a fost ales de radiodifuzorul national din…

- Cintareața ruso-tadjica Manija Sangin (Manija) va reprezenta Rusia la Concursul Internațional de muzica Eurovision 2021, care va avea loc la Rotterdam. Artista va interpreta pe scena o piesa in limba rusa. Interpreta a fost aleasa prin vot telefonic de catre ruși in cadrul selecției naționale, care…

- Biserica Ortodoxa a Ciprului a cerut retragerea controversatei piese „El Diablo” din concursul Eurovision de anul acesta, acuzând ca aceasta face de râs fundația morala a țarii pe plan internațional prin promovarea „venerarii diavolului”, relateaza The Guardian.Sfântul…

- Trei luni ne despart de cel mai asteptat si controversat concurs muzical: Eurovison. Editia din acest an se va desfasura pe 18, 20 si 22 mai, la Rotterdam, in Olanda, iar unele tari si-au desemnat deja reprezentantul sau melodia castigatoare. Dupa ce editia din 2020 fost anulata din cauza pandemiei,…