Eurovision 2023: Suedia, reprezentată de cântăreaţa Loreen, a câștigat comeptiția - VIDEO Suedia, reprezentata de cantareata Loreen, a castigat editia din acest an a Eurovision, care s-a desfasurat sambata seara la Liverpool, informeaza AFP, citat de Agerpres. Loreen, clasata pe primul loc in competitia muzicala la editia din 2012, este a doua artista care a castigat Eurovisionul de doua ori dupa Johnny Logan, care a castigat pentru Irlanda, in 1980 si 1987.

- Suedia va fi reprezentata din nou la Eurovision de cantareata Loreen, care a castigat editia din 2012 a concursului muzical cu piesa "Euphoria", relateaza duminica dpa, potrivit Agerpres.Cantareata, in varsta de 39 de ani, a triumfat sambata seara cu melodia "Tattoo" in runda preliminara din Suedia…

