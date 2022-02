Rusia a fost exclusa din finala Eurovision 2022, au anunțat, vineri, organizatorii concursului. Decizia vine dupa ce organizatorii Eurovision au primit solicitari de interzicere a Rusiei de participare la competiția din acest an, inclusiv din partea Ucrainei. ”Decizia reflecta ingrijorarea ca, pe fondul crizei fara precedent din Ucraina, includerea Rusiei in competitia din acest an ar compromite imaginea concursului Eurovision”, se precizeaza in un comunicatul Uniunii Europeane de Radio si Televiziune (EBU). De altfel, vineri, Finlanda a transmis ca nu va fi prezenta la finala Eurovision alaturi…