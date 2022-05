Eurovision 2022, în direct! Vezi Live Stream Online prima semifinală Astazi se da startul Eurovision 2022, grandiosul concurs muzical al continentului. In direct de la Torino, Italia, incepand cu orele 22.00, puteți urmari spectacolul de deschidere și prima semifinala. Reprezentantul Romaniei, WRS va intra in concurs joi, in cea de-a doua semifinala. Astazi, in prima etapa Eurovision Song Contest (care a ajuns la cea de-a 66-a ediție) vor intra sub semnul competiției artiștii din 17 țari: Albania, Letonia, Elvetia, Slovenia, Bulgaria, Ucraina, Lituania, Regatul Tarilor de Jos, Norvegia, Portugalia, Danemarca, Armenia, Austria, Croatia, Islanda, Grecia și Republica… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol: money.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Eurovision 2022. La ce ora incepe transmisiunea primei semifinale pe TVR 1. Astazi incepe Eurovision 2022 (Eurovision Song Contest), cel mai de tradiție concurs muzical de televiziune din Europa. Televiziunea publica va oglindi popularul show de televiziune pe toata durata sa, incepand din acesta seara,…

- Ceremonia de deschidere Eurovision 2022 a avut loc ieri, 8 mai, in Italia. La eveniment a participat și WRS, reprezentantul Romaniei, alaturi de echipa lui. Cantarețul a impresionat cu apariția sa, a purtat o camașa foarte decoltata și astfel și-a aratat tatuajele. Delegațiile țarilor participante la…

- Prima etapa a celei de-a 66-a editii a concursului Eurovision Song Contest 2022 debuteaza marti seara cu un show ce reuneste artisti din 17 tari, care vor concura la Torino in prima semifinala a acestei competitii muzicale europene. Cele 17 tari care vor fi reprezentate pe scena in semifinala de marti…

- Au inceput repetițille pentru concursul Eurovision, iar reprezentantul Romaniei a urcat pentru prima data pe scena de la Torino, Italia. Stilul vestimentar ales pentru dansatori amintește de stilul spaniol „Flamenco”. WRS a urcat pe scena de la Torino ieri in jurul pranzului, alaturi de doi dansatori…

- Peste cateva zile, la Torino va incepe Eurovision Song Contest 2022. Intre 10-14 mai vor avea loc semifinalele și finala celui mai de tradiție show muzical de televiziune din Europa și nu numai. Astazi a plecat catre Italia și delegația Romaniei in frunte cu WRS, solistul care ne va reprezenta la ediția…

- Samsung Electronics a anunțat faptul ca televizoarele Samsung Smart TV vor oferi serviciul HBO Max, platforma de streaming operata de WarnerMedia. Odata cu disponibilitatea noii platforme, familiile din Romania, Moldova, Bulgaria, Olanda, Portugalia, Polonia, Cehia, Slovacia, Ungaria, Croația, Serbia,…

- ​Germania, are a obținut aurul la skeleton, ramâne pe prima poziție în clasamentul pe medalii la Jocurile Olimpice de iarna de la Beijing, la finalul întrecerilor de sâmbata.Hannah Neise a adus aurul în proba feminina Germaniei, care are acum un bilant de opt medalii…

- Germania continua sa conduca și iși intarește poziția de lider in clasamentul pe medalii la Jocurile Olimpice de iarna de la Beijing, dupa probele de sambata, in care a obtinut un titlu olimpic la skeleton. Hannah Neise a adus aurul in proba feminina Germaniei, care are acum un bilant de opt medalii…