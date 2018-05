Stiri pe aceeasi tema

- Un barbat a reusit sa urce pe scena si sa ii smulga microfonul reprezentantei Marii Britanii, SuRie, in timpul finalei Eurovision 2018, care are loc sambata seara, la Altice Arena din Lisabona, Portugalia.

- Incident in timpul finalei Eurovision 2018 . Un barbat a dat buzna pe scena, in timp ce reprezentanta Marii Britanii canta și i-a smuls acesteia microfonul din mana. Incidentul a avut loc chiar cand reprezentanta Marii Britanie, SuRie, interpreta pe scena melodia Storm. La un moment dat, un barbat a…

- Romania a urcat pe scena din Lisabona, in cea de-a doua semi-finala a competiției Eurovision 2018. Cei din trupa The Humans au interpretat piesa „Goodbye” și au fost a doua prestație din aceasta seara.

- Reprezentantul Romaniei la Eurovision 2018, grupul The Humans, urca joi seara, in a doua semifinala a concursului muzical, pe scena de la Altice Arena din Lisabona, Portugalia, iar evenimentul va fi transmis in direct pe TVR 1, TVR HD, TVR International si TVR+, incepand cu ora 22.00.

- Reprezentantii Romaniei urca pe scena Eurovision Reprezentantii României, formatia "The Humans", urca astazi, pe scena Eurovision. De la Lisabona, transmite Bogdan Crutescu. Pe scena Altice Arena din Lisabona, pe care au cântat printre altii Andrea Bocelli,…

- Reprezentantii Romaniei la Eurovision, membrii trupei The Humans, vor celebra 100 de ani de la Marea Unire pe scena concursului, intr-un mod "cu totul special", a anuntat solista formatiei, Cristina Caramarcu. Potrivit unui comunicat al TVR transmis AGERPRES, The Humans au urcat vineri…

- Reprezentantii Romaniei la Eurovision 2018, membrii trupei The Humans, au avut, marti, prima repetitie pe scena concursului, care are loc la Altice Arena din Lisabona, Portugalia, informeaza TVR.

- Trupa The Humans a impresionat audieța inca din prima zi de repetiții la Eurovision. Reprezentanții noștri au luat contact cu atmosfera de la Altice Arena și au avut prima repetiție pe scena concursului (imagini, aici: https://youtu.be/Q1zPlS8Z0TM ). Delegația Romaniei a avut un program foarte incarcat…